Geloofgemeenschap Jehovah’s getuigen riskeert geldboete voor aanzetten tot haat en discriminatie

Volgens de verdediging is de correctionele rechtbank niet bevoegd om de vzw schuldig te bevinden en had het gerecht deze zaak als een ‘drukpersmisdrijf’ moeten behandelen, voor het hof van assisen dus. Verder stellen de advocaten dat de vzw alleen maar een rechtspersoon is die door de jehova’s wordt gebruikt. “Het is niet de auteur van de gebruiken die in de Bijbel staan. Bovendien bepaalt het ook niet hoe individuen met hun religie omgaan. Het Europees hof heeft al meermaals bepaald dat rechtbanken zich niet mogen uitspreken over religieuze bronnen of gebruiken. Het is u dus niet toegestaan om hier een vonnis te vellen. Dit is een strafzaak over familieconflicten. Dat hoort niet én daar is mijn cliënt nu eenmaal niet voor bevoegd.”