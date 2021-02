Grote fan telt 6.500 euro neer voor gitaar van overleden Paul Severs: "Unieke herinnering aan Paul"

Gilbert Claes bood uiteindelijk het hoogste bedrag voor de gitaar van zijn idool. Daar had hij in totaal 6.500 euro voor over. "Vanaf minuut één hebben mijn zoon en ik de veiling opgevolgd. We zouden blijven bieden, die gitaar mocht ons niet ontsnappen", vertelt hij op Radio 2 Vlaams-Brabant.

"Ik was een fan van het eerste uur. Na zijn huwelijk met Paulette in 1973 zijn ze in Lembeek komen wonen en vanaf toen heb ik hen persoonlijk leren kennen. Het laatste jaar heb ik hem ook regelmatig geholpen bij de administratie van zijn zaak, uit liefde en sympathie voor Paul." Maar ondanks hun nauwe band, hield Gilbert geen aandenkens over aan Paul. Geen foto's of handtekeningen. Daar komt met de gitaar nu verandering in.

Christophe Severs is opgetogen dat de gitaar van zijn vader verkocht is aan een grote fan. "Hij blijft ook in de streek, want Gilbert woont in Lembeek. De gitaar is nog bespeelbaar, ze zal alleen gestemd moeten worden." Maar dat is Gilbert niet van plan. "Ik ben niet muzikaal aangelegd. De gitaar krijgt een mooie plek in mijn woonkamer vlakbij het bidprentje van Paul waar nog elke dag een kaarsje naast brandt", aldus Gilbert.

In totaal bracht de veiling ten voordele van LIVE2020 129.040 euro op voor het fonds. Onder andere een gouden plaat van Clouseau (1.600 euro) en een privéconcert van Ruben Block van Triggerfinger (9.000 euro) zorgden mee voor dat resultaat.