Halve eeuw focus op eigendom verwerven, maakt blind voor mensen die dat niet kunnen

Een procedure moet nu starten met een klacht, maar die aanpak houdt onvoldoende rekening met het machtsonevenwicht op de private huurmarkt. Huurders durven namelijk vaak geen klacht in te dienen uit vrees de woning dan te moeten verlaten zonder alternatief.

Want elke huurwoning vindt wel een bewoner, zelfs al gaat het over een krot. Maar omgekeerd is dat niet zo. Huurders vinden niet altijd een huurwoning. In economische termen kan je dat vertalen als "vraag en aanbod zijn niet in evenwicht" of "de markt doet zijn werk niet". Aangezien wonen een mensenrecht is, is dat een bijzonder goede reden om beleidsmatig in te grijpen.