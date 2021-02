IJzige winterkou en stroomstoringen in de Verenigde Staten vuren discussie over "groene energie" aan

In totaal zijn nu al zeker 23 mensen omgekomen in Texas, Tennessee, Kentucky en Louisiana. In Texas is de noodtoestand uitgeroepen. In sommige delen van die staat is de temperatuur gezakt tot -18 graden Celsius en dat is het laagste peil in meer dan 30 jaar.

In Texas en veel andere staten is bovendien de stroom onderbroken. Meer dan 4,3 miljoen mensen zitten er zonder elektriciteit. Op veel plaatsen kan het stroomnet de plots gestegen vraag niet meer aan, op andere plaatsen hebben de lokale energieleveranciers privaat gebruik afgesloten om voorrang te geven aan ziekenhuizen, politie en brandweer. De bevolking wordt aangeraden om binnen te blijven. (Lees verder onder de foto).