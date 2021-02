Kat overlijdt door vossenklem in Mol: "Barbaarse praktijken"

Spelende kinderen vonden het katje in de tuin van de buren, aan de Middenstraat in Mol. Het dier was met haar pootje in een klem over de omheining gesprongen; de klem bleef steken en ze hing, met haar pootje in de klem, te bengelen. "Ze heeft helse pijnen doorstaan", zegt Stephanie Loomans van de Poezencentrale in Mol. "Zo'n klem snijdt door het bot, de pezen, de spieren, alles. Het diertje hing er waarschijnlijk al uren want ondanks de operatie is ze toch overleden".

"Zo'n vossenklem is een barbaars tuig en al jaren verboden. Wie ze heeft uitgezet, weten we niet. Ik heb contact opgenomen met de politie en die beloofden een onderzoek op te starten", aldus nog Loomans. Jaren geleden kreeg de Poezencentrale ook al enkele katten binnen die in een vossenklem waren gelopen. "Die diertjes hebben we toen wel kunnen redden", zegt ze. Het overleden katje was vermoedelijk een zwerfkat want ze was niet gechipt en er heeft zich geen eigenaar gemeld.