Limburgse wielrenster in finale van "Koers Zoekt Vrouw"

Valerie Jenaer uit Genk is een van de tien wielrensters in de finale van de bijzondere talentenjacht “Koers Zoekt Vrouw”. Zo'n 3.800 vrouwen schreven zich in, want de winnaar krijgt een vast contract bij een profclub. Jenaer deed eerder aan ijshockey en bobsleeën en is nog maar pas wielrenster. "Ik begin nu pas te beseffen welke impact dit zou hebben op mijn leven", zegt ze op Radio 2 Limburg.