Liveblog: Cijfers blijven in goede richting evolueren en de Europese Commissie heeft vragen bij het reisverbod

De vaccinatiestrategie en de goedkeuring van de vaccins verloopt redelijk traag, zegt correspondent Kjeld Duits in De Ochtend op Radio 1: "Vergeleken met andere landen gaat het heel erg langzaam, maar vergeleken met hoe lang het in Japan gewoonlijk duurt om een vaccin goed te keuren, gaat nu alles razendsnel."

De Japanners zijn dan ook erg behoedzaam en dat komt door slechte ervaringen in het verleden. "In de jaren 80 waren er problemen met de inenting voor de bof, mazelen en rode hond", legt Duits uit. "Zo’n 1800 mensen kregen daar gezondheidsproblemen door en de Japanse regering moest schadevergoedingen betalen. In 2003 stierven er bovendien 25 patiënten omdat de dosis van een buitenlands medicijn te zwaar bleek voor Japanners. Er is sindsdien zoveel wantrouwen dat nu zo’n zestig procent van de mensen willen wachten met een prik, tot duidelijk is dat de vaccins veilig zijn."

Dat het naar Japanse maatstaven dan weer erg snel verloopt, heeft alles te maken met de Olympische Spelen die over vijf maanden in Japan zouden moeten doorgaan. "De onderhandelingen tussen het Japanse ministerie van Volksgezondheid en Pfizer gingen zo langzaam dat de Japanse premier het heft eind december in eigen handen nam. Over het hoofd van het ministerie heen, heeft zijn kantoor toen de Japanse ambassade in de VS gevraagd om rechtstreeks met Pfizer te onderhandelen. Dat is natuurlijk heel uitzonderlijk en ongetwijfeld speelden de Olympische Spelen daarin een grote rol", legt Kjeld Duits uit.

Nochtans is het draagvlak voor de Olympische Spelen bij de bevolking nog maar erg klein. "Nog maar 14 procent van de Japanse bevolking wil dat de Spelen doorgaan." Maar voor het imago van Japan en deze Japanse regering is het cruciaal dat het sportevenement wel degelijk doorgaat, al is het maar om niet voor schut te staan voor concurrent China. "De Olympische Winterspelen zullen plaatsvinden in China. Als deze Spelen in Japan niet doorgaan, kan China de eer opstrijken dat zij de eerste Spelen zijn na de corona-pandemie. En dat wil natuurlijk Japan niet laten gebeuren."