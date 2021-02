N-VA Machelen stemt voor onbestuurbaarheid van eigen coalitie na geruzie bij partner CD&V

De interne problemen bij de christendemocraten zetten druk op de lokale meerderheid en kostte CD&V zelfs een schepenzetel. Vooral coalitiepartner N-VA tilde zwaar aan de strubbelingen. Uiteindelijk is het oppositiepartij SP.A-Spirit-Groen die de knuppel in het hoenderhok gooide door een stemming over onbestuurbaarheid van de gemeente op de agenda te zetten. "We hebben dat gedaan omdat onze gemeente simpelweg niet meer bestuurd wórdt", vertelt ex-burgemeester Jean-Pierre De Groef (SP.A-Spirit-Groen). "De oppositie heeft de meerderheid verschillende keren gedepaneerd, maar de impasse werd steeds groter. Er is geen stabiliteit meer en daarom is onze gemeente jammer genoeg niet meer bestuurbaar op deze manier", klinkt het.

Even leek het erop dat CD&V zelf verdeeld zou stemmen over de onbestuurbaarheid en werd het nog spannend. Maar uiteindelijk was het coalitiepartner N-VA die gisteravond de doodsteek gaf door mee voor de onbesturbaarheid te stemmen. "Deze situatie had vermeden kunnen worden als er genoeg samenhang zou geweest zijn binnen CD&V. Dat verschillende leden van de meerderheid in januari meestemden met de oppositie was voor ons de druppel die de emmer deed overlopen. We hebben geen meerderheid meer", aldus N-VA-fractieleider Raymonde Leskens.