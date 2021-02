Nieuw waarschuwingssysteem na tweede vervuiling Schelde

In de Vlaamse Ardennen is de Schelde opnieuw vervuild. Vorig jaar was er ook al een gelijkaardig probleem, toen moest de brandweer en de civiele bescherming beluchtingsframes plaatsen in het water om te vermijden dat er massaal veel vissen zouden sterven. De oorzaak lag toen in Frankrijk, waar een grote hoeveelheid bietenpulp terechtkwam in de Schelde. Frankrijk heeft intussen wel aangekondigd dat er herstelmaatregelen komen na de vervuiling van vorig jaar.