Ontdek hier wanneer jouw vaccinatiecentrum de eerste prikjes geeft

Vanaf morgen zijn alle vaccinatiecentra in Vlaanderen klaar om coronavaccins te zetten. Afgelopen maandag werd het officiële startschot al gegeven in Beringen (Limburg), maar vooral vrijdag en begin volgende week gaan de meeste centra open. Dat is iets later dan verwacht, want het was wachten op zekerheid over vaccins en een essentieel computerprogramma.