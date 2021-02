Ook in coronatijden sluit traditionele popverbranding Aalst Carnaval af: "Gefilmd op een geheime locatie"

Het carnavalsweekend en de dagen die daarop volgen waren nog nooit zo rustig in Aalst. Waar op dit moment de straten er bijna spic en span uitzien, liggen ze rond deze periode gewoonlijk vol met plastieken bekers, slingers, confetti en hangt er in de stad een geur van feest en bier. Dinsdagavond ruikt het er gewoonlijk verbrand. Want traditioneel wordt Aalst Carnaval afgesloten met een emotionele popverbranding. Alle feestvierders verzamelen zich dan op de Grote Markt en zingen liedjes om de intense periode af te sluiten. “Het is het meest emotionele moment van carnaval”, vertelt Pieter De Mil van carnavalsgroep De Zwisjelmoizen. “En omdat we het niet over ons hart konden krijgen om dit jaar geen pop in de vlammen te zien opgaan, heb ik met mijn carnavalsgroep toch een coronaveilige verbranding georganiseerd.”