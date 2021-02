Vaccinatiecentrum Oostende nodigt eerste 60 gebruikers uit per telefoon, omdat het computerprogramma het niet doet

De eerste vaccinaties gaan naar mensen uit de eerstelijnszorg, professionelen uit de medische sector die dicht bij de mensen moeten staan die ze behandelen of verzorgen. In Oostende worden dat tandartsen, zegt burgemeester Tommelein: "Wij gaan de 60 tandartsen van Oostende telefoneren. We zullen vrijdag alles manueel bijhouden. Dat doen we natuurlijk maar één keer, want dat kan niet blijven duren. Dat moet in de nabije toekomst in orde komen, maar op die manier veroorzaken we geen vertraging in onze vaccinatiecampagne. "