Opnieuw tientallen scholieren ontvoerd uit school in Nigeria, president Buhari wil snelle bevrijding

Tot nu toe vonden de meeste van die gijzelingen plaats in het noorden van Nigeria, in streken waar Boko Haram en gelijkaardige jihadistische groepen actief zijn. De aanval van vandaag werd echter uitgevoerd in de staat Niger in het westen en het centrum van het land (niet te verwarren met het noordelijke buurland Niger). Dat zou erop wijzen dat Boko Haram en aanverwante groepen hun activiteiten uitbreiden naar andere delen van Nigeria of dat criminele bendes het model van lucratieve gijzelingen van kinderen overnemen.

President Muhammadu Buhari heeft het leger bevolen om de kinderen en hun leraren onmiddellijk te bevrijden. Enkele weken geleden had Buhari nog vier topgeneraals de laan uitgestuurd omdat hij vond dat de veiligheidssituatie in het land niet onder controle was.