Trambus tussen Hasselt, Genk en Maasmechelen mogelijk in 2023 actief

Vlaams minister Lydia Peeters wilde meer vaart in het dossier krijgen, tenminste voor één lijn, die tussen Hasselt en Maasmechelen via Genk. Ze wil dat er tegen 2023 trambussen rijden op dat traject, maakte ze vandaag in Het Belang van Limburg bekend. "Daarom wilde ik de trambus laten onderzoeken als tussenstap om snel kwalitatief openbaar vervoer in Limburg te krijgen. En de Werkvennootschap heeft daar nu een onderzoek over gedaan om te bekijken of het tracé, dat dateert van 2014, nog bruikbaar is, en of we daar nog een reizigerspotentieel hebben. En die studie is positief. Dus vanaf volgende week gaat de Werkvennootschap overleggen met onder meer gemeentebesturen en de administraties om te kijken of er voldoende draagvlak voor is. En dan is het de vlucht vooruit en moeten we ervoor zorgen dat die trambus zo snel mogelijk kan rijden," aldus minister Peeters vanmorgen op Radio 2 Limburg.