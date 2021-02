Politie legt goktornooi stil in Edegem: meer illegaal gokken door corona

De inval gebeurde in een pand aan de Oude-Godstraat in Edegem. De politie van de zone HEKLA kreeg bijstand van snelle responsteams van de Antwerpse politie, de Kansspelcommissie, de federale politie en een hond die geld kan opsporen. Er is meer dan 26.000 euro cash geld in beslag genomen. Alle tien aanwezigen kregen een proces-verbaal voor inbreuken op de kansspelen en voor overtredingen op de coronaregels. Nu casino’s door corona al een tijdje gesloten zijn, wordt er meer illegaal gegokt, aldus de politie. Naast het gezondheidsrisico, wegens het overtreden van de coronamaatregelen, is er ook gevaar dat verslavingsgevoelige personen nog meer in financiële problemen komen. Bij illegaal gokken is er immers geen enkele vorm van controle of bescherming.