Prinses Delphine voor het eerst aanwezig op officiële gelegenheid koningshuis

Delphine is de buitenechtelijke dochter van koning Albert na zijn affaire met barones Sybille de Selys Longchamps. Omdat hij weigerde dat toe te geven, spande ze in 2013 een proces aan om te bewijzen dat koning Albert haar vader is. DNA-onderzoek gaf haar gelijk.



Op 27 januari 2020 erkende koning Albert na jaren zwijgen en ontkennen, via zijn advocaat, dat hij de biologische vader is van Delphine. Hij kondigde aan dat hij zijn vaderschap niet langer juridisch zou betwisten.

Op 15 oktober 2020 werd in een gezamenlijke persmededeling bekendgemaakt dat koning Filip en Delphine op 9 oktober een drie uur durende ontmoeting hadden op het kasteel van Laken. Tien dagen later ontvingen koning Albert en koningin Paola in hun woning, in kasteel Belvédère. Toen spraken ze in een persmededeling over "een nieuw hoofdstuk" dat wordt aangevat, eentje "rijk aan emoties, gemoedsrust, begrip en hoop." En die belofte lijken ze te houden.