Rector Universiteit Antwerpen niet blij met nieuwe campus van KU Leuven in Antwerpen: "Samenwerken wordt moeilijk"

De plannen zijn niet naar de zin van de Universiteit Antwerpen. "Dit is iets wat wij nooit zouden doen", zegt rector Herman Van Goethem. "Wij zijn tegen het concept van een universiteit die zich in heel Vlaanderen wil verspreiden. Er is natuurlijk vrijheid van onderwijs dus we kunnen het ook niet beletten. We nemen er akte van maar betreuren het. Het is ook moeilijk om samen te werken met een universiteit die een beleid voert zoals de KU Leuven. Wij vissen niet in de vijver van andere universiteiten in hun stad. Als we zouden denken aan een samenwerking, moet we misschien eerder uitkijken naar de universiteiten van Gent of Brussel. Het is wat het is."



In het najaar van 2023 neemt de KU Leuven haar intrek in het gebouw aan de Jezusstraat in Antwerpen. Dat wordt eerst grondig gerenoveerd.