Controversiële Amerikaanse talkshowhost Rush Limbaugh overleden: "Vergiftigde de geesten met leugens en desinformatie"

In 1988 kreeg Rush Limbaugh zijn eigen praatprogramma op de radio en ging "The Rush Limbaugh show" in première. Eind jaren 1980 schoten rechtse radiotalkshows in de Verenigde Staten als paddenstoelen uit de grond, maar de Limbaughs show werd een van de populairste.

De radioshow van Limbaugh paste in de Amerikaanse tijdsgeest. Tot midden jaren 1980 waren media in de Verenigde Staten min of meer onpartijdig, maar dat veranderde toen president Ronald Raegan in 1987 een einde maakte aan de Fairness-doctrine: de norm om een redelijke balans van visies over één onderwerp aan het publiek aan te bieden, verviel. Vanaf dat moment was op de Amerikaanse radio en televisie heel weinig ruimte voor tegengeluiden.