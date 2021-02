Speed pedelecs steeds populairder in Limburg: vijf keer meer inschrijvingen dan in 2017

De speed pedelec gaat hard (en snel) in Limburg. Steeds meer mensen kiezen voor een snelle en elektrische versie van een gewone fiets. Vorig jaar zijn vijf keer meer speed pedelecs ingeschreven dan in 2017. "Heel wat mensen hebben zo'n fiets ontdekt als alternatief voor de wagen, om naar het werk te rijden, en dat is goed nieuws", vindt Stef Willems van het verkeersinstituut Vias. "Gebruikers zijn meer in de openlucht, en aangezien je trapondersteuning tot 45 kilometer per uur hebt, zweet je ook nog eens minder. Je vermijdt als gebruiker ook files, doet toch een beetje aan sport en je bent redelijk snel op je werk. Voor heel wat mensen is dat allemaal mooi meegenomen."

"De enige vraag die we ons nog stellen is of zo'n speed pedelec nu gevaarlijker is dan een gewone fiets of niet", bedenkt Willems zich. "Daar doet Vias op dit moment onderzoek naar. Het afgelopen jaar zijn er wel wat ongevallen gebeurd, maar dat geldt ook voor de gewone of elektrische fiets. We moeten dus uitmaken hoe die ongevallen tot stand komen. Dat is belangrijk voor de fietser, maar even goed voor vrachtwagenchauffeurs en gewone automobilisten."