Nieuw stopcontact nodig? Koop het in eigen land en niet in het buitenland

"Tussen België en Nederland is de aarding het verschil", legt Johan Driesen uit in "De wereld vandaag" op Radio 1. Hij is professor elektrische systemen van de KU Leuven. "Wij zijn gewoon dat in onze stopcontacten de aarding via een pin in het midden loopt, de aardingspin. In Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Duitsland, loopt de aarding via contactjes langs de zijkanten."