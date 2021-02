Straat in Oostakker 6 dagen zonder internet en televisie: "Extra vervelend in coronatijden, konden niet eens werken"

Internet maakt steeds meer deel uit van ons dagelijkse leven. En nu we door de coronapandemie gedwongen worden om thuis te blijven, zijn we er nog meer aan verslingerd. Het was dus even wennen toen in een straat in Oostakker het internet uitviel. “We konden plots niets meer doen”, zegt buurtbewoonster Dorine. “We konden geen mails openen, we konden niet thuiswerken en er was ook geen televisie.”