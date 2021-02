Taxidermie populairder dan ooit: “Mensen zien het op sociale media en willen dan ook zo een opgezet dier”

Taxidermie, een bijna vergeten ambacht, is hipper dan ooit. Er was een tijd dat een opgezette vos of een opgezette fazant in je interieur werd aanzien als slechte smaak, maar opgezette dieren zijn blijkbaar weer helemaal trendy. “De hype komt ook deels door sociale media”, zegt taxidermist Michiel Tilley uit Nazareth.