Taxidermist uit Kortrijk brengt dode dieren weer tot leven: "Uitdagende job, want alles moet perfect zijn"

Dominique Bels uit Kortrijk was 14 jaar toen hij voor het eerst kennismaakte met een taxidermist. "Toen ik klein was, woonde er in de buurt een oudere man die zich af en toe bezighield met taxidermie. Ik had een dode vogel gevonden en vond het jammer om die zomaar weg te gooien. Hij heeft mij toen 3 keer uitgenodigd om te komen kijken en daarna zei hij: "Nu is het aan jou". Op dat moment ben ik er gewoon aan begonnen." Ondertussen is Dominique al 42 jaar bezig met het opzetten van dode dieren. Hij leerde alles zelf, want in België bestaat geen opleiding tot taxidermist.