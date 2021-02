Late uitnodigingen leiden tot vertraging van vaccinaties in Izegem: "We beginnen pas dinsdag"

Het online agendasysteem van de Vlaamse Overheid, dat mensen automatisch uitnodigt om zich te laten vaccineren, werkte tot gisteren nog niet optimaal. Burgemeester Maertens: "Daardoor kregen mensen die recht hebben op het vaccin pas 2 dagen op voorhand hun uitnodiging. En dat is veel te laat. Als je vandaag of ten vroegste morgenvroeg mensen kunt uitnodigen om vrijdag te komen, dan is dat niet conform de regels. Wij willen eigenlijk het systeem van a tot z gaan testen, inclusief de uitnodiging. Daarom hebben onze operationele leidinggevenden van het vaccinatiecentrum geoordeeld dat ze de vaccinatiedag van vrijdag uitstellen tot dinsdag. Dat zijn 2 werkdagen. Dat is geen onoverkomelijk probleem, denk ik."

Volgens de Vlaamse overheid werkt het uitnodigingssysteem intussen wel zoals het hoort. Maar Izegem blijft bij de beslissing om pas volgende week dinsdag te vaccineren.