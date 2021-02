BEKIJK - Van "niets anders te doen dan studeren" tot "motivatie kwijt": waarom het beter of slechter ging bij studenten

Ook Sophie Jadoul (23) uit Wijnegem scoorde beter dan normaal. Sophie zit in haar schakeljaar sociologie aan de UGent en studeerde daarvoor rechtspraktijk aan de HOGent. Het is voor haar een van de eerste keren dat ze voor al haar vakken geslaagd is. Dat had ze niet verwacht omdat dit haar eerste jaar aan de universiteit is. De onlinelessen zorgden ervoor dat ze haar tijd zelf kon indelen en dat was voor haar dan ook het grootste voordeel. Bekijk haar getuigenis hier en lees daarna voort: