Grootste vaccinatiecentrum van het land na één dag alweer dicht door computerproblemen

Vanmiddag kunnen er weer e-mails en sms'en verstuurd worden. Voor brieven zal het te laat zijn, maar de meeste hulpverleners zoals huisartsen, tandartsen en verpleegkundigen, wisten al dat ze een afspraak hadden. Bovendien kunnen mensen in Brussel zelf kiezen wanneer ze langskomen.

"Het goede nieuws is dat mensen hun uitnodiging vanmiddag nog gaan krijgen, en dan kunnen we morgen weer heropenen en verder werken", zegt Inge Neven van de Brusselse gezondheidsinspectie. "Als we nu zien dat er weinig mensen zich inschrijven voor morgen en vrijdag, kunnen we altijd nog meer mensen uitnodigen om de sloten zo goed mogelijk vol te krijgen. Zo kunnen we de coronavaccins die we nu ter beschikking hebben snel gebruiken." In totaal moeten er zo'n 4.800 vaccins snel gezet worden.