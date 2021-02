Van neanderthalers geërfde genen vergroten én verminderen het risico op ernstig verloop COVID-19

Het gaat dus om een breed spectrum van genetische factoren, zei Delanghe, wat het niet zo eenvoudig maakt om een bepaald risico te gaan toewijzen omdat je nu eenmaal een goed of een slecht lot getrokken hebt in de neanderthaler-loterij. En het gaat, voor alle duidelijkheid, om een risico en niet om een absoluut gegeven.



Of neanderthaler-genen ook een rol spelen bij het verloop van andere ziektes, is volgens de professor moeilijk te zeggen. Hij wees erop dat het menselijk genoom nog maar recent helemaal in kaart is gebracht, iets wat nog meer geldt voor dat van de neanderthalers, waarvan we maar over enkele skeletten beschikken waaruit goed DNA te halen valt.



De COVID-19-pandemie biedt ons uniek gegevensmateriaal, zei Delanghe, omdat we nu over honderden DNA-sequenties beschikken van patiënten uit zowat heel de wereld. Daardoor is het ook gelukt om een link te leggen met het neanderthaler-gen.

De studie van Zeberg en Pääbo is gepubliceerd in Proceedings of the National Acadamy of Sciences (PNAS). Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Karolinska Institutet en het interview met professor Delanghe in "De wereld vandaag".