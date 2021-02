Brussel moet verder vergroenen: "Water moet makkelijk in de bodem kunnen sijpelen" 

Arbeiders zijn bezig met het planten van een 150-tal bomen langs de Bourgetlaan, tussen de Jules Bordetlaan en de Gewestgrens, langs de Bergensesteenweg en langs de Ring. Dit jaar wordt er ook twee miljoen euro extra voorzien om het grijs in de stad te vervangen door groen. Brussel Mobiliteit doet dat om in te spelen op de effecten van de klimaatverandering. "Door bomen te planten komt er ook verkoeling in de stad, en dat is toch niet onbelangrijk met het toenemend aantal hittegolven", zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. "Maar bomen halen ook heel wat CO2 uit de lucht."

"Bij het uitvoeren van nieuwe projecten, willen we er altijd voor zorgen dat er 15 procent voorzien is voor een ontharde oppervlakte. En we hebben ook iemand in dienst die specifiek op zoek gaat naar plekjes die nog onthard kunnen worden", gaat Paemen verder. Brussel Mobiliteit voert sinds het najaar van 2020 al heel wat plaatselijke projecten uit die de waterdoorlaatbaarheid van de bodem verhogen en het beheer van afvloeiend regenwater verbeteren.