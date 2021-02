Vlaamse begrotingstekort 708 miljoen lager dan voorzien, "maar begroting blijft bloedrood kleuren"

Daarnaast had de coronacrisis ook een temperend effect op reguliere uitgaven. De epidemie vertraagde de uitvoering van verscheidene werken. Zo is er 50 miljoen minder geïnvesteerd in schoolgebouwen dan was gepland.

Ook het gebruik van gesubsidieerde diensten ondervond hinder. Voor de dienstencheques komt de onderbenutting bijvoorbeeld uit op 133 miljoen euro.