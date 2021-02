Voedselbanken verdelen kwart meer maaltijden in "recordjaar" 2020: "Ook studenten kloppen nu bij ons aan"

“We zien nu opvallend veel mensen die in een arbeidsstatuut zitten dat buiten het sociale vangnet valt”, zegt Jef Mottar. Denk dan aan mensen met interim- en tijdelijke contracten die door de coronacrisis tijdelijk of definitief werkloos zijn geworden en niet kunnen terugvallen op een of andere uitkering.

Daarnaast zien de Voedselbanken sinds vorig jaar ook opvallend meer jongeren. Het gaat dan onder andere jobstudenten die het afgelopen jaar hun baantje zijn kwijtgeraakt door de coronacrisis en daardoor niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Door corona zijn immers veel typische studentenjobs in de horeca en de evenementensector verloren gegaan. Daardoor zijn in toenemende mate ook studenten aangewezen op voedselhulp, zo blijkt.