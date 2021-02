Voetbalclubs Westerlo (1B) en KFC Houtvenne (2VVB) gaan samenwerken om jeugd op te leiden

Het gaat niet om een fusie of overname, zeggen de clubs. De bedoeling is vooral de jeugd samen beter op te leiden. "Het is duidelijk dat we qua jeugdwerking, en ook wat de supporters betreft, moeten samenwerken om deze regio de uitstraling te geven die ze verdient", zei Wim Van Hove van Westerlo bij RTV.

Ook infrastructuur zal gedeeld worden: "We gaan ook trainen en spelen op mekaars velden. Dat is zowat het eerste concrete gevolg van de samenwerking en hopelijk gaan we daar ook de vruchten van plukken. Achter de schermen gaan we ook elkaars werkingen op mekaar afstemmen."