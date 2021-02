Voor het eerst hebben separatisten de meerderheid in de regering van het Franse eiland Nieuw-Caledonië

Nieuw-Caledonië telt 300.000 inwoners. Het gebied is dan wel Frans, maar geniet een ruime autonomie. Parijs is enkel bevoegd voor Defensie, Buitenlandse Zaken, Justitie en Hoger Onderwijs. Het zelfbestuur verloopt echter stroef wegens de wrijvingen tussen Kanaken en blanken.

De kwestie is ook economisch en strategisch: Nieuw-Caledonië is met een marktaandeel van 25 procent een van de grootste uitvoerders van nikkel ter wereld. Nikkel is belangrijk voor de productie van roestvrij staal en andere metalen. Omgekeerd is op de drie banen op het eiland gekoppeld aan die nikkelindustrie. Die doet het overigens slecht, want de drie grote nikkelfabrieken zitten in moeilijkheden, wat dus economisch grote gevolgen kan hebben.

Er is nog een andere factor: er zijn twijfels over de economische leefbaarheid van een onafhankelijk Nieuw-Caledonië/Kanaky en de regio vreest dat China bijvoorbeeld een grote invloed zou pogen te verwerven. Ook in de rest van de westelijke Stille Oceaan woedt nu al een "Koude Oorlog" tussen westerse machten zoals de VS, Australië en Frankrijk en China.