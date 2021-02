Vrouw Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un verschijnt voor het eerst in een jaar in het openbaar

Na meer dan een jaar van publieke afwezigheid, is Ri Sol-ju, de echtgenote van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, nog eens in het openbaar verschenen. De staatsmedia hebben foto's verspreid van een breed lachende Ri Sol-ju die met haar man een concert bijwoont in Pyongyang. Haar lange afwezigheid leidde tot geruchten over de toestand van haar gezondheid en over een potentiële zwangerschap.