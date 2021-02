Japanse regeringspartij laat vrouwen toe tijdens vergaderingen, als ze hun mond houden

"Vrouwen worden er enkel ingezet als een soort PR-oefening", legt cultureel sociologe Belinda Wheaton uit aan persagentschap Reuters. "Ik denk dat het tijd is om ons af te vragen waarom we vinden dat mannen van 70 of 80 jaar deze rollen beter kunnen vervullen dan een man van 40 of 50 jaar, of een vrouw."

Het glazen plafond blijft in Japan voorlopig dus moeilijk te doorbreken. Momenteel zijn 2 van de 20 leden van de Japanse regering een vrouw. In totaal bestaat het Japans parlement uit minder dan 10 procent vrouwen.