Waarom houdt de heerser van de Golfstaat Dubai zijn dochter Latifa gevangen en waarom vlucht zijn vrouw naar Londen?

Sjeik Mohammed is echter een economische hervormer; op sociaal en politiek vlak is hij even conservatief en autoritair als zijn voorgangers en veel andere leiders in de regio. Dat heeft veel te maken met culturele factoren, maar ook met politiek. Een regime als dat in Dubai vreest dat het imago in eigen land aangetast wordt als dochters van de familie vrij en vrolijk hun vleugels uitslaan in de wereld. Cultureel voelt de sjeik dat wellicht aan als een aantasting van zijn eer en gezag, en vooral dat laatste is erg belangrijk.