Winst Joachim Gérard op Australian Open is opsteker voor rolstoeltennis

Brusselaar Joachim Gérard versloeg in de finale van de Australian Open de Brit Alfie Hewett in drie sets. Voor de 32-jarige Gérard is het zijn eerste triomf op een grandslamtoernooi. “Ik ken Joachim goed”, zegt Gert Vos. Hij traint de rolstoeltennissers bij K. Stad Leuven T.C. “Ik heb jarenlang met hem in het nationale team gezeten. We hebben samen ook heel wat WK’s gespeeld. Ik heb hem zien opgroeien van beginnende rolstoelspeler tot de topper die hij nu is.”