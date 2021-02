Eerste voorzichtige versoepelingen in woonzorgcentra: meer bezoek en bewegingsvrijheid 

"De taskforce is tevreden dat er meer ruimte komt voor de bewoners die de voorbije maanden weinig sociaal contact hadden", zegt Karine Moykens, voorzitter van de taskforce zorg, al hamert ze op een rigoureuze naleving van de veiligheidsmaatregelen die onveranderd van kracht blijven.

"Woonzorgcentra vormen geen eiland, ze staan in permanent contact met een samenleving die nog een weg af te leggen heeft in het bekampen van het virus. Meer onderlinge contacten en meer bezoek zijn mogelijk, maar moeten in deze beginfase gecombineerd blijven met grote voorzichtigheid. Veiligheidsmaatregelen zoals het dragen van mondmaskers, handhygiëne en testen bij symptomen moeten even rigoureus toegepast worden als daarvoor, ook door bezoekers."

"We kiezen er voor om duidelijk te stellen dat de woonzorgcentra voortaan maximaal net zoals de rest van de maatschappij de algemene regels zullen volgen die het overlegcomité uitvaardigt bij versoepelingen."