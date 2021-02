12-jarige kankerpatiënt Dree'ken ontwerpt zelf kleren en verkoopt ze ten voordele van Kinderkankerfonds

Amper een maand geleden kreeg Dree'ken Cnudde de diagnose van kanker. "Op dat moment stort je wereld compleet in. En vanaf dan leef je dag per dag", vertelt Cathy Vander Beken, de mama van Dree'ken. "Maar Dree'ken is heel moedig. Hij wilde elk gesprek met de dokters meevolgen. Hij weet dus wat hem allemaal te wachten staat, en beseft dat hij nog heel ziek gaat worden. Maar hij beseft ook dat hij heel goed wordt opgevangen in het UZ in Gent. Niets is te veel voor die mensen. En Dree'ken wilde graag iets terugdoen voor hen. Hij tekent heel graag en is veel bezig met kleren en met skaten. Zo is het idee ontstaan om zelf een stoere kledinglijn te ontwerpen."