3 verdachten aangehouden voor drugshandel via post naar Hong Kong

"Het is zeker geen nieuwe techniek om drugs te verzenden via postpakketten, maar het is niet altijd eenvoudig om het hele traject van zo'n pakket in beeld te brengen. Het is dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende politionele diensten en de douane dat de ketting werd blootgelegd en dat de arrestaties zijn kunnen gebeuren", vertelt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie.

Het onderzoek van de politie wijst ook uit dat de verdachten de pakketten verstuurden via een niet-geregistreerde handelszaak. Daarnaast werden er meer dan 12.000 euro cash en een groot aantal luxehandtassen gevonden, samen met materiaal dat wijst op handel in verdovende middelen.