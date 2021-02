Albert Heijn stunt met promo-actie 1+5 gratis: "Doordachte marketingstunt, maar hoe ethisch verantwoord is het?"

Het is dan wel volgens de regels van de wet, maar is het wel een goede actie? “De vraag is inderdaad niet of het kan, maar welk voorbeeld je hiermee toont in de essentiële voedingssector. Welk beeld toont Albert Heijn hiermee naar andere sectoren, zoals de landbouwsector, die in crisis zit?”, zegt Billiet.

Een campagne lijkt aantrekkelijk, maar klanten moeten dus voor zichzelf inschatten of dit een eerlijke prijs is. “Als retailmagazine raden wij aan dat supermarkten beter niet stunten met dergelijke promo’s. We moeten samen met de Vlaamse consument eerder stilstaan bij welke schade zo’n campagne kan hebben op de voedselindustrie. Want gratis bestaat eigenlijk niet”, adviseert Billiet. “In België staat geen enkele politicus stil bij deze acties. Er ontbreekt een harde omkadering vanuit de politiek, waardoor de verantwoordelijkheid nu ligt bij de retailers zelf”.