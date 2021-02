Antwerpse politieagenten moeten nieuwe opleiding volgen om overlijden van arrestanten te voorkomen

Nu gebeurt het vaak dat agenten de situatie verkeerd inschatten. "Ze denken dan dat ze te maken hebben met iemand die drugs gebruikt heeft en proberen die persoon in bedwang te houden door hem of haar handboeien aan te doen. Dat maakt het vaak alleen nog erger", zegt Gabriëls. "Bij mensen met het EDS-syndroom komen hun oerkrachten boven. Dan is het wel belangrijk dat je weet wat je moet doen. We leren agenten dan ook dat ze de persoon als slachtoffer moeten zien en niet als verdachte. Ze moeten dan medische bijstand vragen zodat een arts een kalmeermiddel kan toedienen."