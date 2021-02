Alternatief carnavalsfeest in Menen door corona: "Tentoonstelling over carnavalsgeschiedenis én een confettikanon"

Geen carnavalsstoet dit jaar in Menen door de coronacrisis. Daarom moeten ze hun "45 jaar carnaval" op een alternatieve manier vieren. Dat doen ze met heuse carnavalstentoonstelling. Tot eind deze maand kan je in CC De Steiger in Menen beelden en voorwerpen gaan bekijken uit de lange carnavalsgeschiedenis.

In 1976 ging de eerste stoet uit in de grensstad en in '77 werd de eerste prins verkozen. “Door verschillende belevingselementen, zoals een photobooth en een confettikanon, te plaatsen willen we toch een carnavalssfeer creëren", zegt Cassandra Vens van de dienst evenementen. "Het is ook een ideale activiteit voor de kinderen tijdens de krokusvakantie. Ze kunnen zich hier schminken en ze krijgen ook een gratis masker. Op die manier kunnen ze toch een beetje carnaval vieren."