Amper verschil tussen Britse en Europese AstraZeneca-contract: EU ondertekende vroeger, maar Britten kregen meer vaccins

In het pas ontdekte contract staat te lezen dat de Britten vaccins krijgen uit vijf productielocaties, al zijn de locaties van deze fabrieken weggelaten. Er bestaat dus een grote kans dat ook fabrieken die zich bevinden op het Europese vasteland vaccins geleverd hebben aan het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Soriot had het Verenigd Koninkrijk al veel vroeger een contract had gesloten met zijn bedrijf, waardoor het meer en sneller vaccins zou hebben gekregen. Nu blijkt dat Europa al een dag sneller dan de Britten een contract met AstraZeneca had gesloten. Al verdedigt de producent zich in een reactie tegen de Nederlandse Openbare Omroep (NOS) met het argument dat ze al in mei tot een overeenstemming zou gekomen zijn met het VK waardoor er daar al vroeger een productieketen van start kon.

Het bedrijf garandeerde aan beide spelers dat andere contracten de uitvoering niet zouden belemmeren. Het blijft onduidelijk waarom de Britten dan toch meer vaccins hebben gekregen dan de EU.