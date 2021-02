Antwerpse brandweer haalt gevluchte jongeren met ladderwagen van dak na lockdownfeestje

"Afgelopen nacht kregen we meldingen van zware geluidsoverlast op de Belgiëlei. Vermoedelijk afkomstig van een lockdownfeestje", zegt politiewoordvoerder Willem Migom op Radio 2 Antwerpen. "Toen onze agenten aanbelden bij het appartement verstilde de muziek. Na lang wachten deden uiteindelijk slechts twee jongedames de deur open. Na verdere controle merkten onze agenten een openstaand vensterraam. Drie andere feestvierders waren gevlucht en probeerden zich op de daken te verstoppen."

De brandweer van Antwerpen moest ter plaatse komen met een ladderwagen om de drie jongeren te ontzetten. "We wilden geen enkel risico lopen. In tegenstelling tot wat je denkt, is dit niet de eerste keer dat de brandweer ons met een ladderwagen moet helpen na lockdownfeestjes. Mensen vluchten helaas op alle manieren weg van de politie."