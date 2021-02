Kaprijke wil toeristische gemeente worden. Bekende inwoner Vital Borkelmans ziet veel troeven

Borkelmans zelf is bekend als ex-voetballer bij onder andere Cercle Brugge en AAGent. Hij woont in Lembeke, een deelgemeente van Kaprijke. Toen Dirk Ghijs van Radio 2 Oost-Vlaanderen hem opbelde was hij net terug van Jordanië, waar hij coach is van het nationale elftal. Hij genoot tijdens het gesprek van het uitzicht in zijn tuin en werd er zowaar een beetje lyrisch van: "Ik heb twee maanden in Jordanië gezeten en geniet nu van de vogeltjes en de spelende eekhoorns in mijn tuin." En dat is niet het enige wat mooi is aan Kaprijke, zegt hij.