Coronabesmettingen: ons land van slechtste leerling naar middenmoot in Europa

België staat op de 16e plaats op 30 Europese landen wat het aantal coronabesmettingen betreft. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Unie. Daarmee doen we het beter dan enkele maanden geleden: in oktober voerde ons land de ranking nog aan met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Op dit moment is Tsjechië de slechtste leerling van de klas. Malta is momenteel het Europese land met het meeste vaccinaties.