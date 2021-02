Beste dekhengst van Amerika is een paard uit Beveren: "Spermastaal kost 2.500 euro"

Een paard met de juiste genen kan een aardige duit in het zakje brengen. Als zo'n dier een goede dekhengst blijkt te zijn, kan dat zelfs duizenden dollars en euro's opbrengen per spermastaal. En dat is ook zo voor paard Diktator. Het dier woont nu op de Spy Coast Farm, een stoeterij in het Amerikaanse Kentucky, maar heeft haar roots in het Waasland. Het heeft een succesvolle springcarrière achter de rug en verdient nu tot 3.000 dollar per afgeleverd spermastaal. Vroegere eigenaar Jos Van den Branden is bijzonder trots. "De titel van beste dekhengst van Amerika, dat is een erkenning voor het leven!"