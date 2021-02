Start vaccinaties in Mechels zorgcentrum voor mensen met een beperking: “Het vaccin zal ons wat meer geruststellen”

In Vlaams-Brabant is vandaag de vaccinatiecampagne in de gehandicaptenzorg gestart. Morgen zijn 4 Antwerpse centra aan de beurt. Eén van die centra is Willekom in Mechelen. 108 bewoners en personeelsleden krijgen er hun coronavaccin. "Wij zijn verheugd dat wij het vaccin morgen krijgen. Het vaccinatieteam is klaar om iedereen die wil een vaccin toe te dienen," vertelt directeur Leen Van Heukelom.