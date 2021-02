Vlaanderen koopt het complete handschrift van "Bezette stad" van Paul van Ostaijen: "Van onschatbare waarde" 

Die ontroering is ook oprecht voelbaar bij biograaf Matthijs de Ridder, die het handschrift al kon bekijken: "Dit was het manuscript waar ik het meest benieuwd naar was. We hadden geen idee waar het zich bevond en of het ooit nog zou opduiken. Je ziet het hele boek "Bezette stad" al uitgetekend door van Ostaijen zelf. Het begint al in het handschrift, daarom is het zo belangrijk dat we dat nu ook hebben."

Tot nu moesten onderzoekers zoals de Ridder het doen met kopieën of afdrukken. Bij het opvallend goed bewaarde origineel zijn er (soms minieme) verschillen merkbaar, die nu voor het eerst bovenkomen. Een fout bedekte van Ostaijen bijvoorbeeld met een nieuw papier dat hij vastplakte met postzegels, bij gebrek aan lijm. Zelfs die postzegels zitten 100 jaar later nog op hun plaats. Soms werden ook zinnen weggekrast, zoals zichtbaar op de foto hieronder.