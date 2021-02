Boomstammenverkoop in Meerdaalwoud zet kwaad bloed: "Bomenkerkhof"

Voor het derde jaar op rij organiseert Natuur en Bos een houtpark in het Meerdaalwoud. Daar worden boomstammen aangeboden die gekapt werden in heel Vlaanderen, 80 procent komt uit publieke en 20 procent uit private bossen. In totaal zijn er 191 loten, goed voor ongeveer 742 m³ hout van de beste kwaliteit. Het gaat onder andere om zomereik, Amerikaanse eik, beuk en gewone es.